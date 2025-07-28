"Мы рады приветствовать Ивана в дружной семье Балтийцев и желаем ему успехов!" — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Трудовое соглашение 21-летнего игрока с клубом рассчитано до конца мая 2029 года. Ранее футболист выступал за "Строителя" во Второй лиге. В составе команды он принял участие в 23 матчах, в которых отдал 2 результативные передачи. В марте 2025 года Беликов перешел в футбольный клуб "Тверь", за который провел 12 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
"Балтика" подписала полузащитника Беликова из Второй лиги
Калининградская "Балтика" объявила о подписании опорного полузащитника "Твери" Ивана Беликова.
Фото: Metaratings