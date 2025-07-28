"Камерунский защитник Габи Кики прошёл все необходимые процедуры для подписания контракта с клубом, однако по результатам медицинского обследования руководством клуба принято решение не заключать контракт с футболистом", — приводит сообщение "Крыльев Советов" "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что камерунский футболист прибыл в расположение клуба. В сезоне-2024/25 Кики играл за казахстанский "Актобе". Он провел в составе команды 11 матчей, один из которых – в квалификации Лиги Европы. В прошедшем сезоне на счету игрока один забитый мяч. Контракт Кики с нынешним клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. После двух туров РПЛ "Крылья Советов" занимают пятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
В "Крыльях Советов" объяснили отказ от трансфера камерунского защитника Кики
В "Крыльях Советов" заявили, что трансфер камерунского защитника Габи Кики не состоялся в связи с результатами медицинского обследования.
Фото: ФК "Актобе"