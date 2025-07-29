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Джанашия: "Локомотив" - претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Экс-игрок московского «Локомотива» Заза Джанашия заявил, что «железнодорожники» претендуют на первое место в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
«Локомотив» - претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ. У команды есть уверенность, пацанам нужно продолжать играть так, как они умеют. При этом для железнодорожников очень хорошо, что другие топ-клубы России теряют очки», - цитирует Джанашию «Чемпионат».

По итогам двух туров на счету «железнодорожников» шесть очков. «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В первом туре «красно-зеленые» разгромили на домашнем поле «Сочи» со счетом 3:0, а во втором - обыграли «Краснодар» в гостях (2:1).

В третьем туре «Локомотив» встретится с «Пари НН».

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