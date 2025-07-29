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Карраскаль попрощался с игроками "Динамо" - источник

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль попрощался с партнерами по команде.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети. Отмечается, что в ближайшее время колумбиец вылетит в Бразилию для завершения перехода во «Фламенго».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 12 млн евро.

Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года за 3,5 млн евро, заключив контракт до июня 2027 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7,1 млн евро.

В минувшем сезоне Карраскаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах за «бело-голубых», в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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