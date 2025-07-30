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Тренер "Спартака": наша цель — победы в каждом матче и в каждом турнире

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич озвучил цели команды на сезон после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
«Можно сказать, что мы сегодня вытащили камешек из ботинка. Два месяца назад проиграли важный матч. Сегодня это повлияло на концентрацию и на ход матча. «Спартак» — это большой клуб. Наша цель — победы в каждом матче и в каждом турнире», — цитирует Сакича «Матч ТВ».

Сегодня, 30 июля, московский Спартак на своем поле одержал победу над «Ростовом» в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:0, забитыми мячами в составе красно-белых отметились: Даниил Хлусевич и Пабло Солари.

В следующем туре Кубка России команда Деяна Станковича 12 августа примет махачкалинское «Динамо».

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