Тренер "Спартака": наша цель — победы в каждом матче и в каждом турнире

«Можно сказать, что мы сегодня вытащили камешек из ботинка. Два месяца назад проиграли важный матч. Сегодня это повлияло на концентрацию и на ход матча. «Спартак» — это большой клуб. Наша цель — победы в каждом матче и в каждом турнире», — цитирует Сакича «Матч ТВ».
Сегодня, 30 июля, московский Спартак на своем поле одержал победу над «Ростовом» в 1 туре группового этапа Кубка России со счетом 2:0, забитыми мячами в составе красно-белых отметились: Даниил Хлусевич и Пабло Солари.
В следующем туре Кубка России команда Деяна Станковича 12 августа примет махачкалинское «Динамо».