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В "Зените" рассказали, стоит ли еще ждать новых игроков в летнее трансферное окно

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной политике клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Еще время есть. Пока говорить о том, что больше трансферов не будет, преждевременно", - цитирует Медведева "РИА Новости".

В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" оформил переход полузащитник Жерсона из "Фламенго" - сумма трансфера составила 25 миллионов евро, также клуб пополнил защитник Роман Вега из "Аргентинос Хуниорс".

После 2 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка в свой актив.

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