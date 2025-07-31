"В моём представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50% бюджета. Как в хоккее. Это наше видение, но мы полностью доверяем спортивному руководству страны", - цитирует Федорищева "Известия".
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о создании "Чистого спорта" - организация выступает против коррупции в спорте.
Напомним, что по итогам прошлого сезона чемпионом России стал "Краснодар", который является частным клубом. Также в Российской Премьер-Лиге выступает тольяттинский "Акрон", владельцем которого является Павел Морозов, по итогам минувшего сезона клуб занял 9 место в турнирной таблице российского чемпионата.
Федорищев предложил ввести лимит на государственное финансирование клубов
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о государственном финансировании футбольных клубов.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева