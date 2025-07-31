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Гайич высказался об уходе Роши и Келлвена из ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал новости о возможном уходе Виллиана Роши и Келллвена из армейской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Об уходе Роши и Келлвена ещё не объявлено официально, я ничего не знаю. Посмотрим, случится это или нет — время покажет. Мне они ничего не говорили", — приводит слова Гайича "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что ЦСКА собираются покинуть Виллиан Роша. Известно, что футболист уведомил армейский клуб активировать опцию выкупа своего контракта ради трансфера в "Аль-Джазиру". Также сообщалось, что бразильский защитник красно-синих Келлвен намерен продолжить спортивную карьеру в "Палмейрасе".

В прошедшем сезоне РПЛ Роша провёл 26 матчей в составе ЦСКА, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Также на счету 30-летнего игрока девять матчей и одна результативная передача в Кубке России. Келлвен в составе московского клуба принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и сделал 13 результативных передач. 



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