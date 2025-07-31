"Спартак" объявил о переходе Жедсона Фернандеша
Московский "Спартак" объявил о переходе в клуб полузащитника Жедсона Фернандеша.
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Согласно информации на официальном сайте "Спартака", контракт с игроком подписан до 2029 года. В московском клубе Жедсону присвоен 83-й номер. Ранее 26-летний португалец выступал за турецкий "Бешикташ". Ранее стало известно, что сумма сделки красно-белых с "Бешикташем" составит 25 миллионов евро. Сообщалось, что в российском клубе португалец будет получать 3,5 миллиона евро вместе с бонусами. В сезоне-2024/25 Фернандеш принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.