"Глубина состава у "Локо" лично меня поражает. Вы видели основной состав на матч Кубка с ЦСКА? Семь замен было после матча с "Краснодаром"! И ведь все игроки – хорошего уровня. При хорошем подходе – "Локо" должен быть в тройке РПЛ, у них в среднем очень сильный состав", — приводит слова Созина "Чемпионат".
После двух туров текущего сезона "Локомотив" занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, заработав шесть очков. Железнодорожники стали единственными, кому удалось одержать две победы в двух стартовых матчах сезона. В первом домашнем матче московская команда обыграла "Сочи" со счетом 3:0. Во втором туре железнодорожники сыграли на выезде с "Краснодаром". Встреча закончилась со счетом 1:2.
Созин – о "Локомотиве": глубина состава меня поражает
Футбольный эксперт Андрей Созин оценил состав игроков московского "Локомотива", отметив, что клуб может рассчитывать на место в тройке РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"