"Мы работаем над переходом в "Фатих Карагюмрюк". Есть еще несколько вариантов, турецкий клуб находится в их числе", - передает слова агента "СЭ".
Напомним, в конце июня московский ЦСКА объявил об уходе полузащитника Рифата Жемалетдинова в связи с истечением срока контракта.
Жемалетдинов присоединился к "армейцам" прошлым летом, перейдя в качестве свободного агента из "Локомотива". В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел в составе красно-синих 29 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал в свой актив 2 забитых гола и 4 голевые передачи.
Агент Жемалетдинова: работаем над переходом в "Фатих Карагюмрюк"
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека Рифата Жемалетдинова, рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА