"Я думаю, если смотреть в процентном соотношении, то 30 процентов людей меня не любят, а 70 процентов - очень тепло относятся. Наверное, это связано ещё с чемпионатом мира 2018 года. Плюс детишки ко мне очень хорошо относятся, потому что я им всегда уделяю много времени", - сказал Дзюба в интервью "РБ Спорт".
Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в российском футболе. На его счету 241 гол на клубном уровне и за сборную России. Также форвард лидирует с 257 баллами по системе гол плюс пас в чемпионате России. Артём Дзюба установил это достижение в победном матче "Акрона" против "Сочи" (4:0) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги, забив гол и отдав одну голевую передачу. Он обошёл Дмитрия Лоськова, у которого было 255 баллов.
В минувшем сезоне 36-летний форвард сыграл за "Акрон" 24 матча во всех турнирах, забил десять голов и отдал семь результативных передач.
Следующий матч тольяттинская команда сыграет против московского "Спартака". Игра пройдёт в Самаре в воскресенье, 3 августа.
Дзюба считает, что большинство россиян относятся к нему очень тепло
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба заявил, что большая часть россиян его любит, связывая это с чемпионатом мира 2018 года.
Фото: "Чемпионат"