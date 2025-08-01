"У Ильи ничего серьезного. Он просто потянул проводящую мышцу, поэтому решили поберечь. Ничего критичного. Его решили поберечь, чтобы не усугубить. Все хорошо", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее появилась информация о том, что крайний правый защитник московского "Локомотива" Илья Самошников не полетел на игру 3-го тура чемпионата России против "Пари НН".
Самошников вышел в стартовом составе "железнодорожников" в предыдущем матче в рамках 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:2). Он провел на поле весь первый тайм и был заменен в перерыве.
Агент Самошникова объяснил, почему игрок пропустит матч с "Пари НН"
Алексей Бабырь, агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, подтвердил, что игрок не сыграет в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"