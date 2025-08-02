Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
18:00
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
20:30
ЛокомотивНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Урал
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧелябинскНе начат
Чайка
19:30
Волга УлНе начат

Виллиан Роша проходит медосмотр для перехода из ЦСКА в "Аль-Джазиру" - источник

Защитник Виллиан Роша в ближайшее время покинет ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, защитник ЦСКА Виллиан Роша прибыл в ОАЭ для завершения перехода в "Аль-Джазиру", бразилец проходит медосмотр.

Ранее сообщалось, что "Аль-Джазира" заплатит ЦСКА за переход Виллиана Роши 6 миллионов евро, сам футболист будет получать в ОАЭ около 2,8 миллионов евро в год.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года, ранее он был игроком португальского "Портимоненсе". Всего центральный защитник вышел на поле в составе "армейцев" в 106 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 голевых передач. В январе текущего года бразильскому футболисту исполнилось 30 лет.

Источник: "СЭ".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится