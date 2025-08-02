По информации источника, защитник ЦСКА Виллиан Роша прибыл в ОАЭ для завершения перехода в "Аль-Джазиру", бразилец проходит медосмотр.
Ранее сообщалось, что "Аль-Джазира" заплатит ЦСКА за переход Виллиана Роши 6 миллионов евро, сам футболист будет получать в ОАЭ около 2,8 миллионов евро в год.
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года, ранее он был игроком португальского "Портимоненсе". Всего центральный защитник вышел на поле в составе "армейцев" в 106 встречах и записал на свой счет 7 забитых мячей и 9 голевых передач. В январе текущего года бразильскому футболисту исполнилось 30 лет.
Источник: "СЭ".
Виллиан Роша проходит медосмотр для перехода из ЦСКА в "Аль-Джазиру" - источник
Защитник Виллиан Роша в ближайшее время покинет ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА