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Новичок "Спартака" - о Зайнутдинове: Баха для меня как брат

Новичок "Спартака" Жедсон Фернандеш высказался о Бактиёре Зайнутдинове, который недавно перешел в "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
- Баха для меня как брат. У нас хорошие отношения. Рад, что его переход состоялся. Знаю, что он давно хотел вернуться в российскую лигу. Надеюсь, мы уже скоро встретимся где-нибудь в Москве, - сказал Жедсон пресс-службе "Спартака".

Жедсон Фернандеш и Бактиёр Зайнутдинов вместе выступали за турецкий "Бешикташ" с 2023 года.

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из "Бешикташа" за рекордные для "Спартака" 20,7 миллионов евро.

Бактиёр Зайнутдинов перешел в московское "Динамо" за 2,5 миллиона евро.

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