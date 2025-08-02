- "Краснодар" победил в прошлом сезоне РПЛ. Но я не верю, что это повторится во второй раз. "Краснодар" не станет чемпионом в этом сезоне. В клубе меньше футболистов, чем в "Зените". И они слабее их, - сказал Канчельскис Metaratings.
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" впервые в истории завоевал титул РПЛ, опередив на одно очко "Зенит".
В текущем сезоне команда Мурада Мусаева занимает девятую строчку в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, набрав 3 очка в двух матчах. Сегодня, 2 августа, в 20:30 "быки" примут на своем поле московское "Динамо".
Канчельскис: "Краснодар" не станет чемпионом в этом сезоне
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил шансы "Краснодара" завоевать чемпионство РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"