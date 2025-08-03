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Дивеев: Дзюба — сильнейший нападающий, против которого я играл

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о самых сложных нападающих, с которыми ему приходилось сталкиваться в матчах Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК ЦСКА
«В целом, с кем играл, Дзюба — лучший нападающий. Потом идут Луис Адриано и Зе Луиш. У Зе Луиша как будто пружина в ногах, он прыгал на метра 3-4. Плюс Азмун еще, но у него, насколько знаю, родители были волейболистами. Он очень правильно выбирает траекторию мяча. Это его сильные качества, плюс скорость и хорошее завершение», — заявил Дивеев «СЭ».

Против Артёма Дзюбы Дивеев провёл 10 матчей, в которых смог выиграть лишь один раз. Два раза игры заканчивались вничью и 7 раз победа доставалась команде Дзюбы.

Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. За это время он провёл 187 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника составляет 8 миллионов евро.

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