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Мамаев: глобально у российского футбола нет проблем, у нас всё прекрасно

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о текущей ситуации в российском футболе.
Фото: ФК "Ростов"
«Главная проблема российского футбола? Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам.

Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — заявил Мамаев Sport24.

36-летний Мамаев завершил профессиональную карьеру в 2022 году. В разные годы он выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Химки» и «Торпедо». За национальную сборную России Павел провёл 15 матчей.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.

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