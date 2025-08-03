«Главная проблема российского футбола? Я считаю, глобально у нас никаких проблем нет. Если говорить о более мелких, в этом вопросе уже стоит разбираться специалистам.
Я считаю, у нас все прекрасно. Не знаю, кто говорит, что в нашем футболе есть проблемы. Я такого мнения не слышал», — заявил Мамаев Sport24.
36-летний Мамаев завершил профессиональную карьеру в 2022 году. В разные годы он выступал за ЦСКА, «Краснодар», «Ростов», «Химки» и «Торпедо». За национальную сборную России Павел провёл 15 матчей.
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.
Мамаев: глобально у российского футбола нет проблем, у нас всё прекрасно
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о текущей ситуации в российском футболе.
Фото: ФК "Ростов"