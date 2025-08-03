Дзюба заявил, что разочарован в себе после игры со "Спартаком"

"Второй раз должны были обыгрывать "Спартак". Очень обидно. Я разочарован в себе", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
Сегодня, 3 августа, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1) в 3 туре Российской Премьер-Лиги. Авторами забитых мячей в компенсированное ко второму тайму время стали Пабло Солари и Артем Дзюба (пенальти).
После 3 сыгранных туров красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 4 строчке с 5 баллами в своем активе.