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Дзюба заявил, что разочарован в себе после игры со "Спартаком"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба оценил результат матча 3 тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Акрон"
"Второй раз должны были обыгрывать "Спартак". Очень обидно. Я разочарован в себе", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Сегодня, 3 августа, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1) в 3 туре Российской Премьер-Лиги. Авторами забитых мячей в компенсированное ко второму тайму время стали Пабло Солари и Артем Дзюба (пенальти).

После 3 сыгранных туров красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Тольяттинцы располагаются на 4 строчке с 5 баллами в своем активе.

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