"В матче с "Зенитом" будем строить игру на наших принципах, будем играть с позиции доминирования. Это то, что мы постоянно тренируем, то, что я хочу видеть в исполнении ребят. Без разницы, играем с грандом или середняком, мы приезжаем побеждать с доминированием", - сказал Челестини в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 3 августа, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
После 2 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает 8 место с таким же количеством баллов в своем активе. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Челестини: в матче с "Зенитом" ЦСКА будет играть с позиции доминирования
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как будет играть его команда в матче 3 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"