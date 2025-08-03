Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Балтика
3 - 2 3 2
ОренбургЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
АхматЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
СоколЗавершен

Челестини: в матче с "Зенитом" ЦСКА будет играть с позиции доминирования

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как будет играть его команда в матче 3 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"В матче с "Зенитом" будем строить игру на наших принципах, будем играть с позиции доминирования. Это то, что мы постоянно тренируем, то, что я хочу видеть в исполнении ребят. Без разницы, играем с грандом или середняком, мы приезжаем побеждать с доминированием", - сказал Челестини в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 3 августа, ЦСКА сыграет на выезде с петербургским "Зенитом" в матче 3 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 2 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает 8 место с таким же количеством баллов в своем активе. Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится