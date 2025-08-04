"Не вижу никаких проблем с обоймой. Считаю, что у нас хорошая команда - ребята показывают хороший футбол, и мы неплохо идём сейчас. Понятно, что хотелось бы иметь больше игроков, но иммем что имеем. Сыграли четыре матча, и сил ведь хватило. Всё нормально", - сказал Круговой в интервью "Чемпионату".
В воскресенье, 3 августа прошёл матч между "Зенитом" и "ЦСКА" в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась вничью со счётом 1:1.
Первый гол забили "армейцы" на 33-й минуте. Дебютный мяч в составе ЦСКА забил Алеррандро. Во втором тайме сине-бело-голубые отыгрались. Даниил Круговой нарушил правила в штрафной против Густаво Мантуана. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев на 76-й минуте, вышедший на замену.
Следующий матч красно-синие проведут дома против "Рубина". Встреча пройдёт в субботу, 9 августа.
Круговой - о небольшой обойме ЦСКА: сыграли четыре матча, и сил ведь хватило
Защитник ЦСКА Даниил Круговой не видит проблем с текущей численностью состава "армейцев".
Фото: РИА Новости