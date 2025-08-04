"Мы сотрудничаем с Россией в разных сферах, в том числе и спорте. Поэтому матч сборных Афганистана и России возможен в этом году. У нас есть возможность сыграть в октябрьскую и ноябрьскую паузы, поэтому будем ждать предложение от РФС с датой и местом матча", - цитирует Каргара Sport24.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В 2025 году национальная команда России провела четыре товарищеские встречи, одержав три победы - над Замбией (5:0), Гренадой (5:0) и Белоруссией (4:1), а также сыграла вничью с Нигерией (1:1). Сообщалось, что осенью подопечные Валерия Карпина могут сыграть с Уругваем и Чили.
На данный момент национальная команда России занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Афганистан в этом рейтинге располагается на 161 строчке.
В Афганистане рассказали, когда может состояться матч со сборной России
Президент Федерации футбола Афганистана Мохаммед Юсеф Каргар высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС