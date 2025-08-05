"Было видно, что Хлусевич явно не в своей тарелке, выпадает. На данный момент он точно не уровень "Спартака". Может быть, игрок ротации, скамейки, но не основы. Получает две желтые карточки, красную, и снова "Спартак" в меньшинстве. Что за безответственность?" - цитирует Селина "Евро-Футбол".
В 3 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (1:1). В конце первого тайма защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил вторую желтую карточку и оставил свою команду вдесятером. Во 2 туре чемпионата России команда Деяна Станковича на домашнем стадионе проиграла калининградской "Балтике" (3:0), в той встрече красно-белые к концу встречи остались вдевятером.
После 3 сыгранных туров красно-белые занимают 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 4 набранными очками.
"Не уровень "Спартака". Экс-игрок РПЛ - о защитнике красно-белых
Бывший игрок "Кубани" Алексей Селин оценил уровень выступлений защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"