- Прошлый сезон показал, что Альба может полноценно заменить Карпина в "Ростове". Был финал Кубка, в котором команда проиграла по пенальти. В этом сезоне начали не совсем удачно. Давайте дадим немного времени и наберемся терпения, - сказал Песьяков "РБ Спорт".
Джонатан Альба возглавил "Ростов" в феврале 2025 года, когда Валерий Карпин покинул пост главного тренера южан перед возобновлением чемпионата. В сезоне-2024/2025 ростовчане под руководством испанского специалиста дошли до Суперфинала Кубка России, однако уступили ЦСКА в серии пенальти.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" не набрал очков, потерпев 3 поражения в трех первых турах.
Песьяков: Альба может полноценно заменить Карпина в "Ростове"
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков оценил работу главного тренера "Ростова" Джонатана Альбы.
Фото: "Чемпионат"