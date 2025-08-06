Песьяков: Альба может полноценно заменить Карпина в "Ростове"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Песьяков оценил работу главного тренера "Ростова" Джонатана Альбы.
Фото: "Чемпионат"
- Прошлый сезон показал, что Альба может полноценно заменить Карпина в "Ростове". Был финал Кубка, в котором команда проиграла по пенальти. В этом сезоне начали не совсем удачно. Давайте дадим немного времени и наберемся терпения, - сказал Песьяков "РБ Спорт".

Джонатан Альба возглавил "Ростов" в феврале 2025 года, когда Валерий Карпин покинул пост главного тренера южан перед возобновлением чемпионата. В сезоне-2024/2025 ростовчане под руководством испанского специалиста дошли до Суперфинала Кубка России, однако уступили ЦСКА в серии пенальти.

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" не набрал очков, потерпев 3 поражения в трех первых турах.

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