"Думаю, с его приходом многое изменится в клубе — я очень рад этому. Команда не должна находиться там, где сейчас находится. Назначение Черчесова — правильный шаг. Станислав Саламович должен перевернуть историю и вывести команду из низа турнирной таблицы", — приводит слова Байтиева "Чемпионат".
Станислав Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в среду, 6 августа. Специалист уже возглавлял команду с 2011 по 2013 год. Под его руководством в сезоне-2012/13 клуб стал восьмым в Российской премьер-лиге. После трех туров текущего сезона грозненская команда располагается на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ, не набрав ни одного очка. Следующий матч "Ахмата" состоится в субботу, 9 августа с петербургским "Зенитом".
"С его приходом многое изменится". Экс-помощник Черчесова – о возвращении тренера в "Ахмат"
Бывший помощник Станислава Черчесова в "Ахмате" Иса Байтиев прокомментировал новость о назначении специалиста на пост главного тренера грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"