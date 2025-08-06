"Спасибо за все, "Спартак", — написал Мангаш в социальной сети.
Ранее стало известно, что португалец официально завершил переход в "Спортинг". 27-летний игрок подписал четырехлетний контракт с лиссабонским клубом. Мангаш пополнил состав "Спартака" осенью 2024 года. Его трансфер из "Виктории Гимарайнш" обошелся красно-белым в два миллиона евро. Защитник принял участие в 19 матчах за московскую команду, отметившись тремя голами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 миллиона евро.
Рикарду Мангаш попрощался со "Спартаком"
Португальский защитник "Спартака" Рикарду Мангаш попрощался с московской командой, сделав публикацию в социальных сетях.
Фото: ФК "Спартак"