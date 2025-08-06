Как сообщает пресс-служба "Зенита", Ахметов будет выступать в самарском клубе на правах аренды. Соглашение между сторонами будет действовать до конца сезона-2025/26.
В текущем сезоне 27-летний полузащитник не принимал участие в матчах. Его текущее трудовое соглашение с петербургской командой рассчитано до лета 2026 года. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Ахметова оценивается в 1,5 миллиона евро.
Полузащитник "Зенита" Ахметов перешел в "Крылья Советов"
Футбольный клуб "Зенит" объявила о переходе полузащитника Ильзата Ахметова в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Зенит"