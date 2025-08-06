"Наверняка, Ильзат рассчитывает на большое количество игрового времени, а дальше нужно смотреть, как он будет прогрессировать. Он был в "Рубине", "Краснодаре", ЦСКА и "Зените". Понятно, что в "Зените" у него был самый неудачный период. Возможно, перезагрузка в "Крыльях Советов" ему поможет", — приводит слова Шаронова "Чемпионат".
"Зенит" объявил о переходе Ильзата Ахметова в "Крылья Советов" в среду, 6 августа. Полузащитник будет выступать за самарский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. В текущем сезоне 27-летний игрок не принимал участия в матчах. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года. Всего в составе "Зенита" Ахметов провел 21 матч, не отметившись результативными действиями.
Экс-тренер Ахметова предположил, зачем игрок перешел из "Зенита" в "Крылья Советов"
Бывший тренер "Рубина" Роман Шаронов высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из петербургского "Зенита" в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Зенит"