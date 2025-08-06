"Что касается назначения Черчесова, после того как у него не получилось в сборной Казахстана, где он устанавливал "рекорды", желаю Саламычу удачи, чтобы реабилитироваться за последние неудачные годы", — приводит слова Мостового "Чемпионат".
Пресс-служба грозненской команды объявила о назначении Черчесова на пост главного тренера в среду, 6 августа. Специалист и клуб заключили соглашение сроком на три года. Специалист уже возглавлял команду с 2011 по 2013 год. После трех туров сезона-2025/26 "Ахмат" занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка. Следующий матч "Ахмата" состоится в субботу, 9 августа с петербургским "Зенитом".
Мостовой высказался о назначении Черчесова на пост главного тренера "Ахмата"
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ахмата".
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