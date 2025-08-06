«Допускаю, что Станкович может покинуть «Спартак» в скором времени. Если тренер не даёт результат, его меняют. Ждать «Спартаку» нельзя. В прошлом году до зимы шли в лидерах, а потом опустились. Смысл тогда сейчас тратить такие деньги, когда результата нет? Честно, я думал, что он летом уйдёт», — заявил Тернавский «Чемпионату».
25-го мая московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Деяном Станковичем. Действующее соглашение специалиста с красно-белыми рассчитано до лета 2027 года.
В летнее трансферное окно «Спартак» вновь обновил сумму трансферного рекорда по входящему трансферу, подписав Жедсона Фернандеша за 20,78 миллионов евро.
В новом сезоне РПЛ «Спартак» набрал четыре очка в трёх матчах. В Кубке России команда стартовала с победы над «Ростовом» (2:0).
Тернавский: смысл "Спартаку" сейчас тратить такие деньги, если Станкович может покинуть клуб?
Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский поделился мнением о ситуации вокруг главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"