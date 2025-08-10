Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
15:30
КраснодарНе начат
Сочи
18:00
ДинамоНе начат
Ростов
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 2 0 2
УралЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
Ротор
18:30
УфаНе начат

Суперкубок Англии

Кристал Пэлас
17:00
ЛиверпульНе начат

"Если "Спартак" хотел, надо было раньше думать". В "Ахмате" сообщили, что в контракте Черчесова нет опции выкупа

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что контракт нового главного тренера команды Станислава Черчесова не имеет возможности выкупа.
Фото: ФК "Ахмат"
- Есть ли какая-то сумма, за которую условный "Спартак" мог бы выкупить контракт Черчесова? Такой опции в контракте нет. Станислав Саламович подписал трехлетний контракт. Если "Спартак" хотел, надо было раньше думать по поводу Станислава Саламовича.

Напомним, "Ахмат" официально объявил о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесов в среду, 6 августа. 61-летний российский специалист возглавил команду РПЛ впервые с 2015 года.

Вчера, 9 августа, команда Черчесова одержала первую победу в текущем сезоне, обыграв у себя дома петербургский "Зенит". Встреча 4-го тура чемпионата России проходила на "Ахмат Арене" в Грозном и завершилась со счетом 1:0.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится