- Есть ли какая-то сумма, за которую условный "Спартак" мог бы выкупить контракт Черчесова? Такой опции в контракте нет. Станислав Саламович подписал трехлетний контракт. Если "Спартак" хотел, надо было раньше думать по поводу Станислава Саламовича.
Напомним, "Ахмат" официально объявил о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесов в среду, 6 августа. 61-летний российский специалист возглавил команду РПЛ впервые с 2015 года.
Вчера, 9 августа, команда Черчесова одержала первую победу в текущем сезоне, обыграв у себя дома петербургский "Зенит". Встреча 4-го тура чемпионата России проходила на "Ахмат Арене" в Грозном и завершилась со счетом 1:0.
Источник: "СЭ"
"Если "Спартак" хотел, надо было раньше думать". В "Ахмате" сообщили, что в контракте Черчесова нет опции выкупа
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что контракт нового главного тренера команды Станислава Черчесова не имеет возможности выкупа.
Фото: ФК "Ахмат"