Экс-президент ФИФА раскритиковал сокращение дисквалификации Роналду на ЧМ-2026

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер рассказал, что думает о сокращении дисквалификации португальского нападающего Криштиану Роналду на чемпионат мира-2026.

Фото: Getty Images

В середине ноября в матче европейского отбора на ЧМ-2026 с Ирландией (0:2) Роналду получил красную карточку за удар соперника локтем. Согласно правилам ФИФА, за подобное нарушение игрока отстраняют как минимум на два матча, однако Роналду был отстранен всего на одну игру группового этапа мирового первенства.



"Это принцип, который не должен быть допустим. Не следует выносить вердикт на основании президентского решения. Не мне говорить, что это неправильно, но многие люди понимают, что это решение ошибочно", — сказал Блаттер в беседе с The Telegraph.



Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.