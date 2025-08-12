"Определённые футболисты покинули "Динамо", некоторые получили травмы. Игроки, на которых рассчитывает Карпин, сейчас находятся не в самой оптимальной форме, отсюда и проблемы. Конечно, команда стала лучше играть в обороне, но у "Динамо" нет целостной командной игры", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Летом московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды, специалист продолжит работу в национальной команде России. Ранее Валерий Карпин был главным тренером "Ростова" - специалист покинул клуб в феврале текущего года.
После 4 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. Завтра, 13 августа, команда Валерия Карпина примет на своем поле "Краснодар" во 2 туре группового этапа Кубка России. В 1 туре турнира бело-голубые одержали победу над "Сочи" со счетом 3:2.
Колыванов назвал проблему московского "Динамо"
Российский тренер Игорь Колыванов оценил игру московского "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES