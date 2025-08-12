Экс-нападающий "Краснодара" стал игроком медийного футбольного клуба

Смолов рассчитывает обойти Андрея Аршавина по количеству забитых мячей. Сейчас на счету Смолова 156 голов, у Аршавина — 158.
В прошлом сезоне Смолов играл за "Краснодар"и впервые в карьере стал чемпионом России. Нападающий провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
21 августа "Broke Boys" сыграет с курским "Авангардом" в 1/128 финала Пути регионов Кубка России.
Экс-нападающий "Краснодара" Федор Смолов стал игроком медийного футбольного клуба "Broke Boys", который выступает в Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Broke Boys"