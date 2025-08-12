Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
1 - 1 (П 5 - 4) 1 154
ЦСКАЗавершен
Зенит
3 - 0 3 0
РубинЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм

Экс-нападающий "Краснодара" стал игроком медийного футбольного клуба

Экс-нападающий "Краснодара" Федор Смолов стал игроком медийного футбольного клуба "Broke Boys", который выступает в Пути регионов Кубка России.
Фото: ФК "Broke Boys"
Смолов рассчитывает обойти Андрея Аршавина по количеству забитых мячей. Сейчас на счету Смолова 156 голов, у Аршавина — 158.

В прошлом сезоне Смолов играл за "Краснодар"и впервые в карьере стал чемпионом России. Нападающий провёл 24 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

21 августа "Broke Boys" сыграет с курским "Авангардом" в 1/128 финала Пути регионов Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится