"По силам ли нам дойти до суперфинала Кубка? Нет ничего невозможного. Будем стремиться с таким же настроем, мотивацией выходить и выполнять на поле установку", — приводит слова Биджиева Metaratings.
Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором встретились махачкалинское "Динамо" и "Спартак", завершился победой дагестанской команды (1:1 в основное, 4:3 в серии пенальти). По итогам встречи, подопечные Хасанби Биджаева стали лидерами турнирной таблицы в группе C, записав в свой актив пять очков. Московский "Спартак" располагается на второй строчке с четырьмя очками.
"Нет ничего невозможного". Тренер махачкалинского "Динамо" – о шансах выйти в суперфинал Кубка России
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев оценил шансы дойти до суперфинала Кубка России после победы над "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала