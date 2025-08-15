Акинфеев – о еврокубковых турнирах: нехватку не испытывал. Наигрался там

"Нехватку точно не испытывал. Жалко ребят, которые из-за отстранения не могут попробовать свои силы в этих турнирах. Но за себя могу сказать, что наигрался там. Особенно в Лиге чемпионов! В еврокубках у меня за 140 матчей… Мне в этом смысле повезло", – приводят слова Акинфеева "Известия".
Акинфеев становился обладателем кубка УЕФА в сезоне-2004/05. За свою карьеру вратарь провел 110 матчей за сборную России, в составе которой завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы-2018. Напомним, российские футболисты не принимают участие в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА из-за отстранения, введенного в феврале 2022 года.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не скучает по выступлениям в еврокубковых турнирах.
Фото: ПФК ЦСКА