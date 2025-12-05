Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Дмитриев оценил влияние Станковича на свой прогресс в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев рассказал, как на развитие его карьеры повлиял бывший главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Фото: ФК "Спартак"
Именно при Станковиче Дмитриев дебютировал за "Спартак" в текущем сезоне.

"Запомнился Станкович тем, что доверял мне, при нем я постоянно играл, он верил в меня. Если брать индивидуально, то, раз он мне верил, и я играл, это шло мне на пользу, я прогрессировал. Если брать командные результаты, то в этом плане все было не так хорошо", — передает слова Дмитриева ТАСС.

Игорь Дмитриев на данный момент провел за "Спартак" 22 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.

Деян Станкович тренировал "Спартак" с июля 2024-го по ноябрь 2025 года. Под его руководством красно-белые в прошлом сезоне заняли 4-е место в Российской Премьер-Лиге и дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступили "Ростову" (1:2).

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после ухода Станковича назначили Вадима Романова.

