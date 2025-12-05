Дмитриев оценил влияние Станковича на свой прогресс в "Спартаке"

Именно при Станковиче Дмитриев дебютировал за "Спартак" в текущем сезоне.
"Запомнился Станкович тем, что доверял мне, при нем я постоянно играл, он верил в меня. Если брать индивидуально, то, раз он мне верил, и я играл, это шло мне на пользу, я прогрессировал. Если брать командные результаты, то в этом плане все было не так хорошо", — передает слова Дмитриева ТАСС.
Игорь Дмитриев на данный момент провел за "Спартак" 22 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач.
Деян Станкович тренировал "Спартак" с июля 2024-го по ноябрь 2025 года. Под его руководством красно-белые в прошлом сезоне заняли 4-е место в Российской Премьер-Лиге и дошли до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступили "Ростову" (1:2).
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после ухода Станковича назначили Вадима Романова.
Фото: ФК "Спартак"