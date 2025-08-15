Червиченко: "Зенит" устал от Семака

- Я об этом говорил весь прошлый сезон и все межсезонье.В моей интерпретации это звучит так: "Зенит" устал от Семака, а Семак устал от "Зенита", - сказал Червиченко "РИА Новости".
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Российский специалист становился чемпионом РПЛ шесть раз подряд.
В текущем сезоне "Зенит" занимает восьмое место в РПЛ, имея в своем активе 5 очков в 4 матчах. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют со "Спартаком".
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о неудачном старте сезона в исполнении "Зенита".
