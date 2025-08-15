Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
21:45
МарсельНе начат

Семшов - о Батракове: я бы не торопился с топ-клубом

Российский тренер Игорь Семшов высказался о футбольном будущем полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: "Чемпионат"
- Я бы не торопился с топ-клубом, есть риск сесть на лавку и пропустить как минимум сезон. Если будет вариант с клубом, который борется за еврокубки и где конкуренция пониже, то это было бы предпочтительно, - сказал Семшов "РБ Спорт".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах за "железнодорожников", забив 8 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего Батракова составляет 12 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится