Семшов - о Батракове: я бы не торопился с топ-клубом

- Я бы не торопился с топ-клубом, есть риск сесть на лавку и пропустить как минимум сезон. Если будет вариант с клубом, который борется за еврокубки и где конкуренция пониже, то это было бы предпочтительно, - сказал Семшов "РБ Спорт".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в шести матчах во всех турнирах за "железнодорожников", забив 8 голов. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего Батракова составляет 12 миллионов евро.
Российский тренер Игорь Семшов высказался о футбольном будущем полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: "Чемпионат"