Потенциальный новичок ЦСКА назвал экс-футболиста "армейцев", которым он восхищается

"Мой кумир? Серхио Рамос. Из бразильцев — Лусио. Вагнер Лав? Тоже кумир. Я играл с ним в "Коринтиансе". Он отличный игрок, футболист, которым я восхищаюсь, мой друг, который сотворил прекрасную историю здесь", - цитирует Виктора "СЭ".
Ранее стало известно, что бразильский защитник "Васко да Гама" Жоао Виктор прилетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА. Сообщалось, что столичный клуб заплатит за трансфер футболиста около 4,5 миллионов евро.
Жоао Виктор выступает за бразильский "Васко да Гама" с 2024 года - футболист провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и отметился 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее центральный защитник был игроком "Коринтианса", "Атлетико Гойяньенсе", французского "Нанта" и португальской "Бенфики". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 5 миллионов евро.
Защитник Жоао Виктор, который в ближайшее время станет игроком ЦСКА, назвал своих кумиров.
