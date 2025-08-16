"Нет, я не занимаю никакое место российской молодёжи. Естественно, есть игроки высочайшего уровня, и они это не станут отрицать. Думаю, нет необходимости называть имена, в больших клубах играют большие футболисты", - цитирует Сантоса "РИА Новости Спорт".
Густаво Сантос перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно и заключил контракт на четыре сезона. Бразилец провел за южан 6 матчей и не отметился результативными действиями.
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, согласно которому клубам разрешается вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно выпускать на поле можно не больше 8 иностранных футболистов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время лимит будет изменен.
Легионер "Краснодара": я не занимаю никакое место российской молодёжи
Фото: ФК "Краснодар"