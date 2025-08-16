Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Легионер "Краснодара": я не занимаю никакое место российской молодёжи

Нападающий "Краснодара" Густаво Сантос высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Нет, я не занимаю никакое место российской молодёжи. Естественно, есть игроки высочайшего уровня, и они это не станут отрицать. Думаю, нет необходимости называть имена, в больших клубах играют большие футболисты", - цитирует Сантоса "РИА Новости Спорт".

Густаво Сантос перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно и заключил контракт на четыре сезона. Бразилец провел за южан 6 матчей и не отметился результативными действиями.

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, согласно которому клубам разрешается вносить в заявку не более 13 легионеров, одновременно выпускать на поле можно не больше 8 иностранных футболистов. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время лимит будет изменен.

