- На мой взгляд, "Спартак" запутался в иностранцах. Считаю, "красно-белых" должен тренировать россиянин, - сказал Черданцев изданию "Российская газета".
Напомним, последним российским тренером, возглавлявшим "Спартак", был Олег Кононов. Российский специалист руководил командой в сезоне-2018/2019.
На данный момент команда Деяна Станковича располагается на одиннадцатом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе четыре очка.
Черданцев: "Спартак" должен тренировать россиянин
Российский комментатор Георгий Черданцев считает, что московский "Спартак" должен тренировать российский специалист.
Фото: "Чемпионат"