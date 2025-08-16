Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 0 1 0
Локомотив1 тайм
Спартак
17:30
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
18:00
РоторНе начат
Чайка
19:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:00
ЕнисейНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
Брайтон
17:00
ФулхэмНе начат
Сандерленд
17:00
Вест ХэмНе начат
Тоттенхэм
17:00
БернлиНе начат
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
ЛевантеНе начат
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
18:00
ЛионНе начат
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

Черданцев: "Спартак" должен тренировать россиянин

Российский комментатор Георгий Черданцев считает, что московский "Спартак" должен тренировать российский специалист.
Фото: "Чемпионат"
- На мой взгляд, "Спартак" запутался в иностранцах. Считаю, "красно-белых" должен тренировать россиянин, - сказал Черданцев изданию "Российская газета".

Напомним, последним российским тренером, возглавлявшим "Спартак", был Олег Кононов. Российский специалист руководил командой в сезоне-2018/2019.

На данный момент команда Деяна Станковича располагается на одиннадцатом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, имея в активе четыре очка.

