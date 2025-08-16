"Локомотив" в матче с "Балтикой" потерял первые очки в РПЛ

Счёт встречи открыл нападающий "Балтики" Брайан Хиль на 3-й минуте. Сальвадорский игрок отличается уже в четвёртый раз. Он перекинул из-за пределов штрафной вратаря "Локомотива" Антона Митрюшкина. "Железнодорожники" отыгрались во втором тайме благодаря голу форварда Николая Комличенко на 80-й минуте. Это его дебютный гол в составе красно-зелёных.
После этой встречи "Локомотив" продолжает лидировать с 13 очками, а калининградцы пока вышли на третье место, имея в активе девять очков. Оба клуба продолжают свои беспроигрышные серии в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионат России
5 тур
Голы: Хиль, 3 - Комличенко, 80
Балтика: Бориско, Варатынов, Андраде, Гассама, Саусь, И. Петров, Мендель (Ковалев, 18; Пряхин,77), Бевеев, М. Петров, Титков (Филин, 77), Хиль (Оффор, 61).
Локомотив: Митрюшкин, Монтес, Морозов, Ненахов (Рамирес, 59), Сильянов, Карпукас (Мялковский, 75), Баринов, Руденко (Салтыков, 75), Батраков, Бакаев, Комличенко.
Предупреждения: Саусь, 32; Титков, 57; М. Петров, 65.