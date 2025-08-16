Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Балтика
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
2 - 2 2 2
Зенит2 тайм
Ахмат
20:30
Крылья СоветовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Ротор1 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Шинник1 тайм
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
Енисей1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
0 - 0 0 0
НьюкаслЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Сандерленд
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
БернлиЗавершен
Вулверхэмптон
19:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
20:30
БарселонаНе начат
Алавес
22:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
0 - 1 0 1
Лион1 тайм
Монако
20:00
ГаврНе начат
Ницца
22:05
ТулузаНе начат

Суперкубок Германии

Штутгарт
21:30
БаварияНе начат

"Локомотив" в матче с "Балтикой" потерял первые очки в РПЛ

"Балтика" и "Локомотив" сыграли вничью в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Балтика"
Счёт встречи открыл нападающий "Балтики" Брайан Хиль на 3-й минуте. Сальвадорский игрок отличается уже в четвёртый раз. Он перекинул из-за пределов штрафной вратаря "Локомотива" Антона Митрюшкина. "Железнодорожники" отыгрались во втором тайме благодаря голу форварда Николая Комличенко на 80-й минуте. Это его дебютный гол в составе красно-зелёных.

После этой встречи "Локомотив" продолжает лидировать с 13 очками, а калининградцы пока вышли на третье место, имея в активе девять очков. Оба клуба продолжают свои беспроигрышные серии в Российской Премьер-Лиге.

Чемпионат России

5 тур

Голы: Хиль, 3 - Комличенко, 80

Балтика: Бориско, Варатынов, Андраде, Гассама, Саусь, И. Петров, Мендель (Ковалев, 18; Пряхин,77), Бевеев, М. Петров, Титков (Филин, 77), Хиль (Оффор, 61).

Локомотив: Митрюшкин, Монтес, Морозов, Ненахов (Рамирес, 59), Сильянов, Карпукас (Мялковский, 75), Баринов, Руденко (Салтыков, 75), Батраков, Бакаев, Комличенко.

Предупреждения: Саусь, 32; Титков, 57; М. Петров, 65.

