"У нас нет никаких сложностей. Это сто процентов. Есть вариации состава, ротация. У нас прекрасные футболисты, которых использует главный тренер. Надеюсь, с Савельевым всё в порядке. Там, на первый взгляд, небольшая гематома. Надеюсь, вскоре он вернётся", - цитирует Квеквескири "Чемпионат".
Вчера, 17 августа, "Оренбург" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в 5 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Эта победа стала первой для оренбуржцев в текущем розыгрыше чемпионата России.
После 5 сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 6 туре чемпионата страны оренбуржцы примут на своем поле грозненский "Ахмат", который одержал две победы кряду в РПЛ.
"У нас нет никаких сложностей. Есть ротация". Футболист "Оренбурга" - об игре команды в атаке
Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири оценил игру своей команды в атаке.
Фото: ФК "Оренбург"