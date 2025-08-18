Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

"У нас нет никаких сложностей. Есть ротация". Футболист "Оренбурга" - об игре команды в атаке

Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири оценил игру своей команды в атаке.
Фото: ФК "Оренбург"
"У нас нет никаких сложностей. Это сто процентов. Есть вариации состава, ротация. У нас прекрасные футболисты, которых использует главный тренер. Надеюсь, с Савельевым всё в порядке. Там, на первый взгляд, небольшая гематома. Надеюсь, вскоре он вернётся", - цитирует Квеквескири "Чемпионат".

Вчера, 17 августа, "Оренбург" одержал выездную победу над тольяттинским "Акроном" в 5 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Эта победа стала первой для оренбуржцев в текущем розыгрыше чемпионата России.

После 5 сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками. В 6 туре чемпионата страны оренбуржцы примут на своем поле грозненский "Ахмат", который одержал две победы кряду в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится