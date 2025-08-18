Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

Квеквескири сравнил "Оренбург" с английским клубом

Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири высказался о низкой стоимости состава оренбуржцев на Transfermarkt.
Фото: ФК "Оренбург"
"Стоимость "Лестера" же никто не спрашивал? И какого результата они добились? Думаю, это исчерпывающий ответ", - сказал Квеквескири в интервью "Чемпионату".

На данный момент состав футбольного клуба "Оренбург" оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 12,8 миллионов евро. После 5 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 набранными очками.

По итогам сезона-2015/2016 "Лестер" стал чемпионом АПЛ - этот сезон стал дебютным для "лисов" после выхода из Чемпионшипа.

