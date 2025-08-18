"Стоимость "Лестера" же никто не спрашивал? И какого результата они добились? Думаю, это исчерпывающий ответ", - сказал Квеквескири в интервью "Чемпионату".
На данный момент состав футбольного клуба "Оренбург" оценивается интернет-порталом Transfermarkt в 12,8 миллионов евро. После 5 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице РПЛ с 5 набранными очками.
По итогам сезона-2015/2016 "Лестер" стал чемпионом АПЛ - этот сезон стал дебютным для "лисов" после выхода из Чемпионшипа.
Квеквескири сравнил "Оренбург" с английским клубом
Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири высказался о низкой стоимости состава оренбуржцев на Transfermarkt.
Фото: ФК "Оренбург"