В ЦСКА оценили игру новичка команды

"Без всякого сомнения, ЦСКА заполучил очень хорошего игрока в лице Матеуса Алвеса. Это отличный трансфер! Парню всего 20 лет, это его первый год в профессиональном футболе, и мы уже отмечаем его великолепные качества. Он провёл замечательный матч с "Динамо", и такого мы от него ждём. Матеус ещё многому может научиться и дать команде ещё больше.
У Алвеса намечается прекрасное будущее в ЦСКА и российском футболе", - цитирует Мойзеса "Чемпионат".
Вчера, 17 августа, ЦСКА одержал выездную победу над московским "Динамо" в 5 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Матеус Алвес в той встрече записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.
Матеус Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Всего полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро. Ранее Алвес вызывался в сборную Бразилии до 20 лет.
Фото: ПФК ЦСКА