Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
20:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
22:00
БетисНе начат

В ЦСКА оценили игру новичка команды

Защитник ЦСКА Мойзес оценил игру полузащитника Матеуса Алвеса.
Фото: ПФК ЦСКА
"Без всякого сомнения, ЦСКА заполучил очень хорошего игрока в лице Матеуса Алвеса. Это отличный трансфер! Парню всего 20 лет, это его первый год в профессиональном футболе, и мы уже отмечаем его великолепные качества. Он провёл замечательный матч с "Динамо", и такого мы от него ждём. Матеус ещё многому может научиться и дать команде ещё больше.

У Алвеса намечается прекрасное будущее в ЦСКА и российском футболе", - цитирует Мойзеса "Чемпионат".

Вчера, 17 августа, ЦСКА одержал выездную победу над московским "Динамо" в 5 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:1. Матеус Алвес в той встрече записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.

Матеус Алвес перешел в ЦСКА из "Сан-Паулу" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Всего полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро. Ранее Алвес вызывался в сборную Бразилии до 20 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится