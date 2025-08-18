"КДК рассмотрит, что после матча "Спартак" — "Зенит" вместо главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в пресс-конференции участие принимал тренер Ненад Сакич", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
В 5 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 2:2. Главный тренер красно-белых Деян Станкович не явился на послематчевую пресс-конференцию, вместо него пришел один из его помощников - Ненад Сакич.
После 5 сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает 13 место в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе.
КДК РФС накажет главного тренера "Спартака" Деяна Станковича
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит эпизод с неявкой главного тренера "Спартака" Деяна Станковича на пресс-конференцию.
Фото: ФК "Спартак"