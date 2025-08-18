Матчи Скрыть

КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение болельщиков "Зенита"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено поведение болельщиков "Зенита" в матче 2 тура Пути РПЛ Кубка России с "Рубином" (3:0).
Фото: ФК "Зенит"
"КДК рассмотрит массовое скандирование болельщиками "Зенита" оскорбительные выражения в адрес футболиста "Рубина" Мирлинда Даку в кубковом матче", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над казанским "Рубином" во 2 туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России над казанским "Рубином" со счетом 3:0.

Напомним, что в летнее трансферное окно петербуржцы хотели приобрести форварда "Рубина" Мирлинда Даку, однако не договорились с футболистам об условиях личного контракта.

