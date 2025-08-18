Матчи Скрыть

"Зенит" обратится в ЭСК РФС по итогам матча со "Спартаком"

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 5 тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Зенит"
– Будет ли "Зенит" обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со "Спартаком" и второй желтой карточки Дугласа Сантоса?

– Будет, - приводит слова Медведева "Спорт День за Днем".

В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграл вничью на выезде с московским "Спартаком" (2:2). Забитыми мячами отметились: Матео Кассьерра, Александр Соболев, Маркиньос и Жедсон Фернандеш. На 51 минуте встречи команда Сергея Семака осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник петербуржцев Дуглас Сантос.

