"Зенит" обратится в ЭСК РФС по итогам матча со "Спартаком"

– Будет ли "Зенит" обращаться в ЭСК по поводу пенальти в матче со "Спартаком" и второй желтой карточки Дугласа Сантоса?
– Будет, - приводит слова Медведева "Спорт День за Днем".
В 5 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" сыграл вничью на выезде с московским "Спартаком" (2:2). Забитыми мячами отметились: Матео Кассьерра, Александр Соболев, Маркиньос и Жедсон Фернандеш. На 51 минуте встречи команда Сергея Семака осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник петербуржцев Дуглас Сантос.
Фото: ФК "Зенит"