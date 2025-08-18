Кержаков высказался о возможной работе главным тренером в "Ростове"

«У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер? Готов ли возглавить «Ростов», если будет возможность? Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» — симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал», — заявил Кержаков «СЭ».
Ранее в СМИ появились новости, что в «Ростове» рассматривают кандидатуру Кержакова из-за неудачного старта сезона. Под руководством Джонатана Альбы команда набрала лишь три очка в пяти матчах и идет 14-й в турнирной таблице.
Кержаков завершил карьеру игрока в 2017 году, выступая за «Зенит». В дальнейшем он начал работать главным тренером. Последним клубом Кержакова стал казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Также экс-форвард «Зенита» и сборной России работал в «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе» и «Спартаке» из Суботицы.
Фото: ФК "Пари НН"